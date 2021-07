Amazon App पर मिनटों में जीत सकते हैं 5 हज़ार रुपये, जानें कैसे आप भी ले सकते हैं हिस्सा

Amazon App Quiz July 17, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 13 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

--अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

--डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

--इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Proficient in guerrilla tactics, the COBRA or Commando Battalion for Resolute Action is a special operation unit of which force?

जवाब 1: CRPF.

सवाल 2: The Maitri Setu, also called The Gateway of Northeast, is built over the Feni River to link which state with Bangladesh?

जवाब 2: Tripura.

सवाल 3: “CROSSROAD” which recently sold for $6.6 million, is the most expensive digital art of what kind?

जवाब 3: Crypto Art.

सवाल 4: Which one of these is not a component of this activity?

जवाब 4: Palette.

सवाल 5: Which of these actors played this character in a movie that also starred Nicole Kidman?

जवाब 5: Val Kilmer.