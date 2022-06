काम की बात! बिना फोन नंबर और ईमेल के भी Reset कर सकते हैं Gmail Password, नहीं होगी परेशानी

Gmail Tricks: जीमेल आजकल के समय में ज़्यादातर लोगों के लिए ज़रूरी ऐप है. Gmail खासतौर पर एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ज़रूरत की तरह है, वह इसलिए क्योंकि एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करने के लिए हर किसी को जीमेल की ज़रूरत ही पड़ती है. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जीमेल के बिना एंड्रॉयड फोन नहीं चलाए जा सकते हैं. लेकिन सोचिए अगर आप इसका पासवर्ड ही भूल जाएं तो. ऐसा होना आम बात है कि हम किसी अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं. आज टेक्नोलॉजी के दौर में हर चीज़ का अकाउंट बनाना होता है, और पासवर्ड. इसलिए सभी के पासवर्ड याद रखना एक मुश्किल काम है.

तो अगर आप कभी अपने Gmail का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे फोन या ईमेल से रिकवर कर लेते हैं, लेकिन सोचिए कि आपने अपना फोन और ईमेल डाला ही नहीं है तो?

तो बता दें कि इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने जीमेल अकाउंट पासवर्ड को बिना ईमेल और पासवर्ड के भी रिसेट कर सकते हैं. आईए जानते हैं कैसे…

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

Step 1- अकाउंट रिकवर करने के लिए सबसे पहले गूगल रिकवरी पेज पर जाना होगा. उसके लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

(ये भी पढ़ें-PHOTOS: 20 हज़ार रुपये से कम कीमत में आते हैं ये Gaming स्मार्टफोन, दमदार है प्रोसेसर)

Step 2- इसके बाद आपको यहां अपनी जीमेल आईडी एंटर करनी होगी और फिर Next के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें.

Step 3-अब आपको स्क्रीन पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जहां ‘Enter your password’, ‘ Get verification on mail on recovery’ और ‘Try another way to sign in’ दिखाई देंगे.

Step 4- यहां आपको Try Another Way का ऑप्शन चुनना होगा.

Step 5- इसके बाद आपके अकाउंट पर नोटिफिकेशन आएगा, जहां आपको yes का ऑप्शन चुनना होगा.

Step 6- अगर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड किया है, तो आपको सेंड पर क्लिक करना होगा नहीं, तो Try Another Way के ऑप्शन पर ही जाना होगा.

(ये भी पढ़ें- बड़ी सेल! 108 मेगापिक्सल कैमरे वाले Motorola के बजट फोन को सस्ते में लाएं घर, मिलेगी 6GB RAM)

Step 7- इसके 72 घंटे बाद आपको पासवर्ड दोबारा सेट करने के लिए लिंक मिलेगा. इस लिंक की मदद से आप अपनी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं.

ज़रूरी बात:-बता दें कि गूगल ये जानने के लिए कि अकाउंट आपका है या नहीं तीन दिन का समय लेता है. ये तरीका तभी काम आता है, जब आपने किसी दूसरे डिवाइस पर उसी जीमेल आईडी से लॉग इन किया हो.