इस बड़ी मीडिया कंपनी पर हुआ साइबर अटैक, कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया

नई दिल्ली. The Guardian एक पॉपुलर ब्रिटिश न्यूजपेपर है. बुधवार को संस्थान ने जानकारी दी है कि उसे एक गंभीर IT समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बाद में ये पुष्टि की गई कि ये दरअसल रैनसमवेयर अटैक था. इस अटैक की शुरुआत मंगलवार को हुई. इससे कंपनी के IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरा असर हुआ. इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी ने कर्माचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने को कहा.

The Guardian पर मीडिया एडिटर के मुताबिक, ऑनलाइन पब्लिशिंग पर असर कम हुआ. यहां स्टोरीज गार्डियन वेबसाइट और ऐप लिखी और पब्लिश की जा रही थीं.

एना बेटसन, गार्डियन मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव और एडिटर-इन-चीफ कैथरीन विनर ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बयान में कहा कि फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई रैनसमवेयर अटैक है. हालांकि, हम बाकी पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हम ऐप और वेबसाइट के जरिए दुनियाभर के लिए खबरें लिखना जारी रखे हैं. हालांकि, हमारी इंटरनल सिस्टम पर कुछ प्रभाव हुआ है. हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम कल प्रिंट में खबर प्रकाशित कर पाएंगे.

हाल के महीनों में हैकर्स द्वारा कई मीडिया कंपनियों के इंटरनल सिस्टम को हैक करने की घटनाएं सामने आईं हैं. सितंबर में बिजनेस पब्लिकेशन Fast Company ने ये जानकारी दी थी कि उसे साइबर अटैक का शिकार होना पड़ा है.

मीडिया कंपनियों पर बढ़ गए हैं अटैकइसी तरह अक्टूबर में The New York Post ने जानकारी दी थी कि उनकी कंपनी अटैक का शिकार हुई है. इससे ये साफ होता है कि मीडिया कंपनियों साइबर हमले बढ़ गए हैं. ऐसे में कंपनियों और कर्मचारियों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है.

BBC से बात करते हुए ESET के ग्लोबल साइबर-सिक्योरिटी एडवाइजर Jake Moore ने कहा कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इस साल साइबर अटैक के लिए रेगुलर टारगेट बन गए हैं. साथ ही इन हमलों का अक्सर टारगेटेड कंपनियों पर और भी अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है.