Android 12 रोलआउट होना शुरू, कौन-कौन से फोन को मिलेगा, देखिए पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. गूगल ने अपने ऑपरेंटिंग सिस्टम का नया वर्जन एंड्रॉयड 12 (Android 12) रोलआउट करना शुरू कर दिया है. जिन स्मार्टफोन्स को ये वर्जन मिलने वाला है उनमें से कई फोन्स पर ये मिलना शुरू हो चुका है. इस अपडेट में गूगल ने कई चीजों पर काम किया है. गूगल के अनुसार, इस अपडेट में पहले से बेहतर कस्टमाइजेशन फीचर्स, नई विजुअल आइडेंटिटी समेत कई और विशेष फीचर्स होंगे. इसमें गूगल की अपनी ऐप्स को भी नया लुक दिया गया है. लेकिन ये नई अपडेट सभी फोन्स को नहीं मिलने वाली है. जिन फोन्स को ये अपडेट मिलेगी, उनकी लिस्ट हमने दी है. आप चेक कर लीजिए कि आपका फोन इसमें शामिल है या नहीं.

Google के अपने स्मार्टफोन

गूगल के अपने स्मार्टफोन ‘पिक्सल’ पर ये अपडेट जाएगा. Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5 और Pixel 5a पर एंड्रॉयड 12 रोलआउट होगा.

सैमसंग (Samsung) के स्मार्टफोन

Samsung के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर ये अपडेट मिलेगा. हालांकि इसका बीटा वर्जन कई फोन्स पर रोलआउट हो भी चुका है. यहां हम सीरीज के हिसाब से लिस्ट दे रहे हैं-एस सीरीज (S-series) : Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, S20 FE, Galaxy S10, S10 Plus, S10 Ultra, S10 Lite, S10e.नोट सीरीज (Note-series) : Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Note 10 Lite.ज़ेड सीरीज (Z-series) : Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold.ए सीरीज (A-series) : Galaxy A72, Galaxy A52s, Galaxy A52, Galaxy A42, Galaxy A32, Galaxy A22, Galaxy A12, Galaxy A02s, Galaxy A02, Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A41, Galaxy A31, Galaxy A21s, Galaxy A21, Galaxy A11, Galaxy A03s, Galaxy A Quantum.एम सीरीज (M-series) : Galaxy M62, Galaxy M42, Galaxy M32, Galaxy M12, Galaxy M02s, Galaxy M02, Galaxy M51, Galaxy M31s, Galaxy M31 Prime, Galaxy M21s, Galaxy M21, Galaxy M11, Galaxy M01s, Galaxy M01.एफ सीरीज (F-series) और बाकी : Galaxy F62, Galaxy F52 5G, Galaxy F22, Galaxy F12, Galaxy F02s, Galaxy F41, Galaxy XCover 5, Galaxy XCover Pro.

शिओमी के स्मार्टफोन्स (Xiaomi smartphones)

शिओमी के बहुत सारे फोन इस अपडेट को रीसीव करने वाले हैं, जिनमें Mi, Redmi सीरीज के अलावा Poco स्मार्टफोन्स भी शामिल रहेंगे. ये है लिस्ट –शिओमी/Mi सीरीज (Xiaomi/Mi series) : Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11T, Mi 11T Pro, Xiaomi Mi Mix 4, Mi Mix Fold, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth, Mi 10i, Mi 10s, Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite.रेडमी सीरीज (Redmi series) : Redmi 10, Redmi 10 Prime, Redmi Note 10 series, Redmi Note 9 series, Redmi Note 8 2021, Redmi K40 series, Redmi K30 series, Redmi 10X series.पोको सीरीज (Poco series) : Poco F3, Poco F2 Pro, Poco X3, Poco X3 Pro, Poco X2, Poco M3, Poco M3 Pro, Poco M2, Poco M2 Pro, Poco C3.

ओप्पो के स्मार्टफोन्स (Oppo smartphones)

फाइंड सीरीज (Find-series) : Find X3, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X2, Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite.रेनो सीरीज (Reno-series) : Reno 6, Reno 6 Pro, Reno 6 Pro+, Reno 6Z, Reno 5, Reno 5 Pro, Reno 5 Pro+, Reno 5 Lite, Reno 5K, Reno 5F, Reno 4, Reno 4 Pro, Reno 4F, Reno 4Z, Reno 4 Lite, Reno 4 SE, Reno 3, Reno 3 Pro,ए सीरीज (A-series) : Oppo A95, Oppo A94, Oppo A93, Oppo A93s, Oppo A74, Oppo A73, Oppo A72, Oppo A55, Oppo A54, Oppo A53, Oppo A53s, Oppo A52, Oppo A35, Oppo A33, Oppo A32, Oppo A31, Oppo A16, Oppo A15s, Oppo A12s, Oppo A12e.के और एफ सीरीज (K and F-series) : Oppo K9, Oppo K7x, Oppo K7, Oppo F17 Pro, Oppo F17, Oppo F15.

मोटोरोला स्मार्टफोन्स (Motorola smartphones)

मोटोरोला के इन फोन्स पर एंड्रॉयड 12 की अपडेट मिलने वाली है – Motorola RAZR 5G, Motorola Edge+ (2020), Motorola Edge (2021), Motorola Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 20 Lite, Moto G10 Power, Moto G20, Moto G30, Moto G40, Moto G50, Moto G60, और Moto G100.

नोकिया स्मार्टफोन्स (Nokia smartphones)

नोकिया के भी कुछ फोन्स ये अपडेट पाएंगे. इनमें Nokia X20, Nokia X10, Nokia XR20, Nokia G20, Nokia G10, Nokia 8.3 5G, Nokia 8 V 5G UW, Nokia 5.4, Nokia 5.3, Nokia 1.3, Nokia 2.4, और Nokia 3.4 शामिल हैं.

एलजी स्मार्टफोन्स (LG smartphones)

हालांकि एलजी ने अपना स्मार्टफोन बिजनेस बंद कर दिया है, मगर इसके कुछ फोन्स एंड्रॉयड का ये अपडेट जरूर पाएंगे. इनमें LG Wing, LG Velvet, LG V50S, LG V50, LG G8, LG Q31, LG Q52, और LG Q92 के नाम शामिल हैं.