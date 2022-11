Twitter Down: फीड पेज एक्सेस करने में आ रही है दिक्कत, वेब यूजर्स हुए प्रभावित

नई दिल्ली. कई यूजर्स को आज सुबह से अपने ट्विटर अकाउंट एक्सेस करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है. यूजर्स को ट्विटर पर अपनी फीड एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. फीड पेज पर यूजर्स को एक मैसेज दिख रहा है, जिसमें लिखा है Something went wrong, but don’t fret — let’s give it another shot. हालांकि, केवल वेब यूजर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐप यूजर्स के लिए चीजें फिलहाल ठीक हैं.

इससे पहले इंस्टाग्राम को भी आंशिक रूप से आउटेज का सामना करना पड़ा था. कई यूजर्स ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. यूजर्स का कहना था कि उन्हें प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल करने से लेकर अकाउंट लॉक होने जैसी समस्या देखने को मिल रही है. कई यूजर्स के अकाउंट सस्पेंड होने की भी शिकायत की थी.

इसका अलावा हाल ही में इंस्टैंट मैसेजिंग एप वॉट्सऐप की सेवाएं भी ठप हो गई थीं. उस समय वॉट्सऐप करीब दो घंटे तक डाउन रहा था, जिससे यूजर्स को चैट और ग्रुप चैट में मैसेज भेजने से लेकर स्टेटस अपलोड करने तक में समस्या का सामना करना पड़ रहा था.