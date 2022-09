Twitter Spaces: ट्विटर स्पेस क्या है, कैसे करते हैं क्रिएट और जॉइन, यहां जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अब सिर्फ पोस्ट तक सीमित नहीं रह गया है. इस प्लेटफॉर्म पर तमाम ऐसे फीचर हैं, जिसने इसे एक बेहतरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बना दिया है. ट्विटर पर एक फीचर Twitter Spaces भी जुड़ चुका है. हालांकि, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. Twitter के इस फीचर से यूजर्स को लाइव ऑडियो कन्वर्सेशन की सुविधा मिलती है. खास बात यह है कि ये फीचर सिर्फ iOS और Android डिवाइस के लिए ही उपलब्ध है.

हालांकि, Twitter यूजर्स के लिए खुशखबरी यह है कि इसके वेब वर्जन से भी twitter Spaces की कन्वर्सेशन को जॉइन किया जा सकता है. Twitter Spaces में कोई भी शामिल हो सकता है. iOS और एंड्रॉयड यूजर्स Twitter Spaces खुद क्रिएट भी कर सकते हैं और दूसरे यूजर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. आइए समझते हैं कि कैसे Twitter Spaces क्रिएट कर सकते हैं…

– Twitter Spaces का इस्तेमाल करने के लिए Android स्मार्टफोन या iPhone में Twitter ऐप खोल लीजिए.– स्क्रीन पर सबसे नीचे Plus आइकन पर टैप करिए. अब आपको Spaces विकल्प पर टैप करिए.– यहां आपको Create your Space पेज पर जाना होगा. Spaces बनाने के लिए आप अपने अनुसार नाम टाइप कर लीजिए.– यहां बता दें कि ट्विटर आपको Spaces को रिकॉर्ड और शेड्यूल करने का ऑप्शन देता है.– मांगी गई डिटेल भरने के बाद Start your Space पर टैप कर दें.– Space क्रिएट करने के बाद आप अन्य यूजर्स को इनवाइट भी कर सकते हैं. अगर किसी को इनवाइट नहीं करना चाहते हैं तो उसे स्किप कर दें.– ऐसा करते ही twitter Spaces क्रिएट हो जाएगा और आपके होम टाइमलाइन सबसे ऊपर दिखने लगेगा.

ऐसे करें Twitter Spaces जॉइन?

– जिसे आपने फॉलो किया है उसके पेज पर Live Twitter Spaces का विकल्प दिखता है.– अगर आप को किसी ऐसे यूजर के Spaces को जॉइन करना है, जिसे फॉलो नहीं करते हैं तो उस सर्च करके उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा.– ऐसा करते ही आपको Star Listing का विकल्प मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके लिस्नर के तौर पर Space को जॉइन कर सकते हैं.