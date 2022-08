गूगल असिस्टेंट ने ली What’s on my screen फीचर की जगह, एंड्रायड यूजर्स को मिलेगा शॉर्टकट बटन

गूगल असिस्टेंट ने What's on my screen फीचर की जगह ले ली है. इसे पिक्सेल यूजर्स 'Search this screen' कह रहे हैं. यह आपको ट्रांस्लेट, रीड, सर्च, और डाइनिंग फिल्टर जैसे फीचर्स तक एक्सेस देगा.

नई दिल्ली. गूगल असिस्टेंट को What’s on my screen?’ बटन से बदल दिया गया है. इसकी जगह अब एक लेंस-ब्रांडेड शॉर्टकट बटन दिया गया है, जिसे कुछ पिक्सेल यूजर्स ‘Search this screen’ कह रहे हैं. ‘What’s on my screen’बटन की तुलना में लेंस बटन हर बार दिखाई नहीं देता है.

एक Reddit यूजर ने कहा कि वॉट्स ऑन माय स्क्रीन खत्म होने और Google के स्पष्टीकरण के बिना उन्होंने स्क्रीन असिसंटेंट पॉप अप पर एक लेंस बटन ऐड किया है, लेकिन यह हर जगह उपलब्ध नहीं है. इसे कंटेक्स्ट के आधार पर ऐड किया गया है. यह क्रोम और ट्विटर (रीड के साथ) दिखाई देता है, लेकिन थर्ड-पार्टी ऐप्स में यह मौजूद नहीं है.

स्क्रीनशॉटिंग पर जाने की जरूरत नहीं

9to5Google के मुताबिक यह टैपिंग से वर्तमान स्क्रीन पर कैप्चर कर लेगा और आपको ट्रांस्लेट, रीड, सर्च, होमवर्क, शॉपिंग, लोकेशन और डाइनिंग फिल्टर तक एक्सेस देगा. Search this screen बटन लेंस को ओपन करता है और आपको सभी लेंस ऑप्शन देता है. इसलिए आपको अब स्क्रीनशॉटिंग और लेंस-इंग के वर्कअराउंड पर जाने की जरूरत नहीं होगी.

सभी के लिए जल्द होगा रोलआउट

उल्लेखनीय है कि नया लेंस स्क्रीन सर्च बटन सभी के लिए रोल आउट नहीं किया गया है, बल्कि यह 13.33.9.29 बिल्ड में देखा गया है. Google लेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही सभी Android यूजर्स के लिए इसे रोल आउट कर सकता है.

Pixel फोन यूजर्स ने किया एक्सपीरियंस

अगर आपके पास Pixel 6a या Pixel 6 जैसा फोन है, तो आप पहले से ही इसे एक्सपीरिंस कर चुके होंगे. भले ही आपको अभी तक नया बटन दिखाई न दिया हो, बस अपना हाल का ओवरव्यू ओपन करें और नीचे दाईं ओर सेलेक्ट करें का विकल्प देखें. यह आपको वर्तमान में आपकी स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने की अनुमति देगा. यह सर्विस गूगल फ़ोटो, पिक्सेल फोन पर हाल की स्क्रीन के साथ-साथ Google असिस्टेंट में भी उपलब्ध है.