बहुत काम के हैं WhatsApp के ये 5 धांसू फीचर्स! बेहतरीन हो जाएगा चैट एक्सपीरिएंस

वॉट्सऐप (WhatsApp) दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेसेजिंग ऐप है. वॉट्सऐप का इस्तेमाल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से किया जाता है, जहां यूज़र्स फोटो, वीडियो, डाक्यूमेंट्स और अन्य जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. वॉट्सऐप पर कई ऐसे कमाल के फीचर्स मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करके आप वॉट्सऐप का बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं. इनमे से कुछ फीचर्स के बारे में शायद आप पहले से ही जानते होंगे या इस्तेमाल भी कर रहे होंगे. आईये आपको बताते हैं वॉट्सऐप के इन 5 कमाल के फीचर्स के बारे में .

Delete for everyone: यूज़र्स की जरुरत को देखते हुए वॉट्सऐप ने कुछ समय पहले इस फीचर को शामिल किया था. कई बार वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हुए ऐसा होता है कि हम गलती से कोई मैसेज, फोटो या कोई अन्य जानकारी किसी और को गलती से भेज देते हैं. ऐसे में यूज़र्स इस फीचर का इस्तेमाल करके भेजे गए मैसेज को 1 घंटे के अंदर-अंदर ‘delete for everyone’ करके वॉट्सऐप से हटा सकते हैं, जिसके बाद सेंड की गई चैट में यूज़र्स को ये दिखाई नहीं देगा कि आपने उसे क्या भेजा था.

Share Real Time locationआजकल की तेज दौड़ती जिंदगी में ये बहुत ही काम आने वाला फीचर है जिसकी मदद से आप किसी की लाइव लोकेशन का पता लगा सकते हैं या फिर किसी को अपनी लाइव लोकेशन भेज सकते हैं. इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए चैट बॉक्स में अटैच बटन पर टैप करें. उसके बाद लोकेशन पर टैप करके शेयर लाइव लोकेशन का ऑप्शन चुनें. यहां आप अपनी सुविधा अनुसार 15 मिनट, 1 घंटा और 8 घंटे की लोकेशन का विकल्प चुन सकते हैं.

Two Step Verificationबेहतर सिक्योरिटी के लिए वॉट्सऐप पर इस फीचर को शामिल किया गया है. इसका इस्तेमाल आप किसी अन्य डिवाइस पर लॉग-इन करते वक़्त सिक्योरिटी के तौर पर कर सकते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको 6-डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन सेट करने की ज़रूरत होती है. इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको वॉट्सऐप की सेटिंग पर जाकर एकाउंट्स में जाना होगा. यहां दिए गए Two Step Verification को इनेबल करके आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Media Auto-download:वॉट्सऐप पर आपको डेली कई फोटोज और वीडियो आपके जानकारों द्वारा भेजे जाते हैं. ऐसे में आपके काफी सारे डेटा और स्टोरेज की खपत होती है. आप इसे वॉट्सऐप पर बंद भी कर सकते हैं, और अपनी जरूरत के अनुसार फोटो और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं. इसे बंद करने के लिए वॉट्सऐप की सेटिंग पर जाएं, उसके बाद स्टोरेज और डेटा पर टैप करें. यहां आपको Media auto-download का ऑप्शन दिखाई देगा जिसके नीचे When Using Mobile Data का ऑप्शन होगा. इस ऑप्शन पर टैप करें और सभी ऑप्शन को अनमार्क कर दें.

View Once Featureइंस्टाग्राम पर मौजूद इस फीचर को कंपनी ने हाल ही में वॉट्सऐप के लिए पेश किया है. इस फीचर का इस्तेमाल करके आप जिसको भी फोटो या वीडियो भेजेंगे, वो इसे सिर्फ एक बार ही देख पाएगा, और भेजी गई फोटो या वीडियो ऑटोमैटिक डिलीट हो जाएगी. यहां तक कि आपके द्वारा भेजा गया कंटेंट रिसीवर के फोन स्टोरेज में भी सेव नहीं होगा.