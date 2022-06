whatsapp का नया फीचर, अब अपनी मर्जी से जिसे चाहें, उसे दिखाएं प्रोफाइल फोटो और स्टेटस

नई दिल्ली. वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए एक के बाद एक नया फीचर्स ला रहा है. इसी क्रम में सोशल मैसेजिंग साइट एक और दमदार फीचर लेकर आई है. इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट मौजूद किसी भी व्यक्ति से अपनी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन स्टेटस और अबाउट छिपा सकेंगे.

हालांकि यह सुविधा पिछले कुछ समय से बीटा वर्जन में पहले से ही उपलब्ध थी. वॉट्सऐप ने घोषणा की है कि अब वह इसे सभी iOS और Android यूजर्स के लिए रोल आउट कर रहा है. अब तक यूजर्स को सेटिंग्स में तीन प्राइवेसी ऑप्शन Everyone, My Contacts और Nobody नजर आते थे.

My contacts except का विकल्प

इस फीचर के आने से उन्हें अब My contacts except नाम का एक अतिरिक्त ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करके, यूजर्स को उन स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स को चुनना होगा जिनसे वे अपनी डिटेल छिपाना चाहते हैं. गौरतलब है कि अगर कोई यूजर्स अपने Last Seen को कॉन्टैक्ट्स से छिपाने का ऑप्शन चुनते हैं, तो आप वह भी उसका लास्ट सीन स्टेटस भी नहीं देख पाएंगे. इस ऑप्शन को अकाउंट सेटिंग में प्राइवेसी सेक्शन से एक्सेस किया जा सकता है.

वॉट्सऐप पर प्रोफाइल फोटो आदि को विशेष व्यक्ति से कैसे छिपाएं

अपनी प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और अबाउट डिटेल को विशेष व्यक्ति से छिपाने के लिए, आपको बस वॉट्सऐप खोल कर सेटिंग पर जाना होगा. इसके बाद अकाउंट पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको प्राइवेसी पर जाना होगा. इसके बाद यहां आप चुन सकते हैं कि आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किन लोगों से अपनी डिटेल छिपानी है.

ग्रुप कॉल के लिए नया फीचर

इससे पहले वॉट्सऐप ग्रुप कॉलिंग के लिए एक नया फीचर लेकर आया था, जिसकी मदद से आप ग्रुप चैट में शामिल किसी भी शख्श को म्यूट कर सकते हैं. हालांकि कॉल पर किसी को म्यूट करने का फीचर उस समय फायदेमंद होगा, जब कोई व्यक्ति वॉयस कॉल के दौरान खुद को म्यूट करना भूल जाए. हालांकि, पार्टिसिपेंट किसी भी समय अनम्यूट बटन दबाकर स्वयं को अनम्यूट कर सकता है.