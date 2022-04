WhatsApp यूज़र्स के लिए अच्छी खबर! जल्द आ रहा है Last Seen से जुड़ा ये ज़रूरी फीचर

रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप अपने यूज़र्स को विशिष्ट कॉन्टैक्ट से ‘last seen’ को छुपाने का ऑप्शन देगा. मौजूदा समय में, ऐप यूज़र्स को तीन ऑप्शन मिलते हैं ,जिसमें वह सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें last seen को सबको (everyone) दिखाना है, सिर्फ फोन कॉन्टैक्ट (My Contact) को दिखाना है या फिर सबसे छुपाना (Nobody) है.