WhatsApp यूज़र्स को आ रही है बड़ी परेशानी, जानें क्या है वजह और कैसे होगी दूर

इनस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने कुछ यूजर्स को एक नए अपडेट के चलते उनके लिंक किए डिवाइस से अपने आप लॉगआउट कर सकता है. दरअसल कई WhatsApp यूजर्स ने पिछले दिनों शिकायत की थी कि उनके लिंक किए डिवाइसों पर पूरी चैट नहीं दिख रही है. इसी समस्या को दूर करने के लिए WhatsApp अब एक नया अपडेट लॉन्च कर रहा है. वॉट्सऐप यूज़र्स ने बताया था कि एक अपडेट के बाद से उनके लिंक किए सभी डिवाइस पर चैट सही से सिंक नहीं हो रही थी. उदाहरण के लिए अगर एक यूज़र्स ने मोबाइल फोन पर WhatsApp अकाउंट से किसी के साथ बातचीत की, लेकिन जब उसने WhatsApp का डेस्कटॉप वर्जन खोला, तो वहां पूरी उसे पूरी चैट नहीं दिख रही थी.

WhatsApp ने एक अपडेट के जरिए कई सारे इश्यू फिक्स किए थे, लेकिन इस अपडेट के बाद चैट की सिंकिंग को लेकर समस्या आने लगी है. ऐसे में ये हो सकता है कि अगर आपने फोन पर किसी से चैट शुरू किया हो और फिर जब आप डेस्कटॉप वर्जन पर उससे चैटआगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हो सकता है वहां सिंकिंग की समस्या के चलते आपको चैट ही न दिखे.

तो इसलिए आ रही है दिक्कत…

वॉट्सऐस से जुड़े अपडेट पर नजर रखने वाली बेवसाइट WABetaInfo के मुताबिक वॉट्सऐप फिलहाल एक अपेडट लॉन्च कर रहा है, जिसमें इस सिंकिंग से जुड़े सिक्योरिटी इश्यू को ठीक किया गया है. इसके तहत जिन यूज़र्स को चैट की सिंकिंग से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें WhatsApp पहले उनके लिंक किए डिवाइस से अपने आप लॉगआउट कर दे रहा है.

कई यूजर्स को लिंक डिवाइस वाले सेक्शन में WhatsApp की तरफ से मैसेज आ रहा है कि ‘Your devices were logged out due to an unexpected issue (एक अप्रत्याशित कारण के चलते आपके डिवाइस पर WhatsApp लॉगआउट हो गया है).

जिन यूज़र्स को ये मैसेज आए है, वह एक बार फिर से QR कोड स्कैन करते अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट को लिंक कर सकते हैं. नए अपडेट के बाद चैट की समस्या ठीक होने की खबर है. हालांकि ये अपडेट अभी एंड्रायड और iOS के बीटा यूजर्स के लिए हैं. बाकी यूजर्स के लिए भी अगले कुछ दिनों में ये अपडेट हो जाएगा