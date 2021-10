WhatsApp पर बड़े बदलाव की तैयारी, ये नए फीचर कर देंगे आपका काम आसान!

नई दिल्ली. आने वाले दिनों में आपका WhatsApp चलाने का एक्सपीरियंस और बेहतर होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो अगले कुछ हफ्तों और महीनों में वॉट्सऐप में कई जबर्दस्त फीचर्स की एंट्री होने वाली है. वॉट्सऐप के ये अपकमिंग फीचर एंड्रॉयड और iOS के साथ डेस्कटॉप ऐप के लिए रोलआउट किए जाएंगे. इनमें तस्वीरों को स्टीकर में कन्वर्ट करना, प्राइवेसी के लिए लास्ट सीन ऑप्शन पर यूजर का कंट्रोल, रुक-रुक कर वॉइस रिकार्ड करने के अवाला यूजर अपना बैकअप साइज अपने हिसाब से मैनेज कर पाएगा.

स्टिकर्स की तरह भेज सकेंगे फोटो

वॉट्सऐप में आने वाला यह फीचर यूजर्स को काफी पसंद आएगा. इस फीचर की मदद से यूजर चैट बार (Chat Bar) में फोटो अपलोड करने के बाद उसे आसानी से स्टिकर में कन्वर्ट कर सकेंगे. कंपनी ने कहा कि यह फीचर अभी डेवलपिंग फेज में है. WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर को अभी बीटा टेस्टिंग के लिए भी रोलआउट नहीं किया गया है. कंपनी इस फीचर को अपने डेस्कटॉप ऐप के लिए रोलआउट करने वाली है. इस फीचर के रिलीज डेट के बारे में फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है.

कस्टम प्राइवेसी सेटिंग्स

इस फीचर के आने के बाद यूजर्स को अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से मेनटेन कर पाएंगे. नए अपडेट्स में कंपनी Last Seen के लिए My Contacts Except का ऑप्शन देने वाली है. इस ऑप्शन की मदद से यूजर यह तय कर सकेंगे कि उनका लास्ट सीन किसे दिखेगा और किसे नहीं. WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ऐसा ही एक फीचर ‘Profile Picture’ के लिए भी रोलआउट करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि ये फीचर यूजर्स को काफी पसंद आएंगे.

वॉइस रिकॉर्डिंग में पॉज़ (Pause)

इस फीचर के आने के बाद यूजर वॉइस मेसेज रिकॉर्ड करने के दौरान उसे बीच में रोक पाएंगे और फिर वहीं से ऑन करके रिकॉर्डिंग जारी रख पाएंगे. मतलब कि आप एक लाइन खत्म करके पॉज़ ले लें और फिर दूसरी लाइन सोचकर उसे रिकॉर्ड करने के लिए फिर से कंटीन्यू कर लें. अभी ऐसा नहीं है. एक बार रिकॉर्ड हुई तो हो गई. उस रिकॉर्डिंग को आप या तो भेज सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं. यह फीचर Android और iOS के लिए रिलीज होगा. आने वाले कुछ दिनों में इस फीचर के बीटा वर्जन के रोलआउट होने की उम्मीद है.

बैकअप साइज पर नियंत्रण

वॉट्सऐप आजकल इस नए फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर के आने से यूजर अपनी चैट के बैकअप साइज को मैनेज कर सकेंगे. इसका मतलब ये है कि यूजर इस फीचर की मदद से फाइल्स, फोटो या डॉक्यूमेंट को क्लाउड बैकअप से अलग रख सकेंगे. शुरुआत में कंपनी इस फीचर को एंड्रॉयड के लिए ही लॉन्च करेगी. WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर गूगल ड्राइव पर सेव हुए बैकअप के लिए भी काम आएगा. कंपनी इस फीचर को जल्द बीटा वर्जन के लिए रोलआउउट कर सकती है.