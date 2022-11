WhatsApp में मिस्ड कॉल के लिए लाया Do Not Disturb मोड, जानें कैसे करेगा काम

नई दिल्ली. इंस्टेंट मेसेजिंग प्लैटफॉर्म वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने ऐप पर यूजर्स की सुविधा के लिए आए दिन नए फीचर्स लेकर आता है. इसी कड़ी में अब Do Not Disturb मोड की एंट्री हुई इस फीचर की मदद से यूजर्स अब वॉट्सऐप में भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड का फायदा ले सकेंगे वहीं डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स में मिस कॉल की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगा. यानी अब डीएनडी मोड में होने पर भी आप लेबल में जाकर कॉल की जानकारी ले सकते हैं. बता दें कि हाल ही में वॉट्सऐप ने नए कम्युनिटी फीचर को भी जारी किया है.

वॉट्सऐप के फीचर्स को ट्रेक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने वॉट्सऐप के इस फीचर की जानकारी दी है. WABetaInfo ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. कंपनी इस फीचर को अभी बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर रही है. आने वाले दिनों में इसके स्टेबल वर्जन को भी रोलआउट किया जा सकता है.

कैसे करें एक्टिवेट

रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर को आप फोन की सेटिंग्स में जाकर एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके बाद आपको अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के मैसेज और कॉल नहीं आएंगे. यानी इस फीचर की मदद से आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने काम पर फोकस कर सकते हैं. साथ ही DND मोड में छूटे कॉल को बाद में भी देखा जा सकेगा.

जानें कैसे करेगा काम

यदि आपके वॉट्सऐप में डीएनडी मोड ऑन है तो कॉल आने पर Silenced by Do Not Disturb का लेबल दिखाई देगा. इसके बाद आप बाद में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग्स में जाकर इस लेबल में छूटे हुए कॉल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

50 वॉट्सऐप ग्रुप्स को एक कम्यूनिटी में जोड़ सकते हैं

हाल ही में कंपनी ने यूजर्स के लिए एक कम्यूनिटी फीचर पेश किया था. इस फीचर के मदद से यूजर्स 50 वॉट्सऐप ग्रुप्स को एक कम्यूनिटी में जोड़ सकते हैं. इससे पड़ोसी, स्कूल स पेरेंट्स और वर्कप्लैस के ग्रुप्स को अब आप एक एक जगह ऐड कर सकते हैं. इतना ही नहीं इस फीचर के जरिए यूजर्स ग्रुप चैट को मैनेज भी कर सकते हैं.

बता दें कि वॉट्सऐप इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है. आने वाले कुछ हफ्तों में यह सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा. अगर आपको वॉट्सऐप का यह नया फीचर मिल गया है, तो आप इसके यूज करके अलग-अलग ग्रुप को एक जगह ऐड कर सकते हैं. चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इस फीचर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.