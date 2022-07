WhatsApp पर जल्द आ रहा है ‘Flash Calls Verification’ फीचर, पहले से ज़्यादा होगी आसानी

WhatsApp Update: वॉट्सऐप आमतौर पर यूज़र को अकाउंट वेरिफाई करने के लिए SMS के ज़रिए 6 डिजिट का कोड भेजता आया है. लेकिन अब रिपोर्ट मिली है कि मैसेजिंग ऐप वेरिफिकेशन से जुड़ा एक नया फीचर ‘Flash Calls Verification’ ला रहा है. WABetaInfo ने जानकारी दी है कि कंपनी इस फीचर को फिलहाल एंड्रॉयड ऐप के लिए पेश करेगी, क्योंकि iOS पब्लिक API नहीं देता है, जिससे कि ऐप्स को कॉल हिस्ट्री पढ़ने की अनुमति मिले.

इस प्रोसेस से चीज़ें पहले से आसान हो जाएगी. फ्लैश कॉल वेरिफिकेशन तेज है और यूज़र्स को अपने अकाउंट को वेरिफाई करने के लिए कोई वेरिफिकेशन कोड दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है.

फ्लैश कॉल वेरिफिकेशन वाले तरीके में यूज़र को एक कॉल प्राप्त होगी और फिर ये ऑटोमैटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा. इसके बाद वॉट्सऐप फिर आपके अकाउंट में इंटर करेगा. आप उस फोन नंबर को भी देख पाएंगे जिससे आपको कॉल हिस्ट्री में कॉल प्राप्त हुआ था.

फ्लैश कॉल्स वेरिफिकेशन के लिए यूज़र्स को फोन में वॉट्सऐप के लिए कुछ परमिशन को ऑन रखना होगा, जिसमें कॉल और हिस्ट्री एक्सेस शामिल है.

ये फीचर भी जल्द लॉन्च होने की लिस्ट में…

इसके अलावा वॉट्सऐप कई और नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जिसमें हाइड ऑनलाइन स्टेटस मौजूद है. वॉट्सऐप पर अब यूज़र्स अपने ‘Online’ स्टेटस को सभी से छुपा सकेंगे. ये फीचर फिलहाल रोलआउट नहीं हुआ है लेकिन ये उन लोगों के बहुत काम आएगा, जो ऑनलाइन रहकर भी नहीं चाहते कि किसी को उनके ऑनलाइन होने का पता चले.

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप अपनी चैट में ये सेलेक्ट कर सकेंगे कि कौन उन्हें ऑनलाइन देख सके. इसमें यूज़र्स को दो ऑप्शन ‘Everyone’ और ‘Same as Last Seen’ मिलेगा. एक ऑप्शन तो सभी को ऑनलाइन दिखाने के लिए है, और दूसरा ये कि अगर आपने last seen के लिए nobody कर रखा होगा, तो आपको ‘same as last seen’ सेलेक्ट करने पर आपका ‘online’ स्टेटस भी किसी को नहीं दिखाई देगा.