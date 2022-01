ALERT! इन एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर जल्द बंद होने वाला है WhatsApp, लिस्ट में कई iPhone मॉडल भी शामिल

WhatsApp सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है. मेटा की ये मैसेजिंग सेवा अपने ऐप में लगातार नए-नए बदलाव करती रहती है, और अब अनुअल अपडेट के तौर पर वॉट्सऐप अपने पुराने एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के स्मार्टफोन मॉडल पर अपना सपोर्ट बंद करने जा रहा है. 2022 में ऐप करीब 50 आईफोन और एंड्रॉयड पर अपना सपोर्ट बंद कर सकता है. इस लिस्ट में iPhone 6S, iPhone SE, सैमसंग गैलेक्सी फोन, सोनी Xperia M, HTC Desire 500, LG Optimus F7 जैसे फोन शामिल हैं.

WhatsApp जल्द ही एंड्रॉयड 4.1 पर चलने वाले फोन पर काम नहीं करेगा, और इसके iOS 9 और उससे पहले के सॉफ्टवेयर पर चलने वाले आईफोन पर भी नहीं चलेगा.

Sproutweird द्वारा पोस्ट की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप ब्राज़ील में कई पुराने फोन को सपोर्ट करना बंद कर देगा. ब्राज़ील में करीब 100 मिलियन वॉट्सऐप यूज़र हैं. फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये भारत समेत बाकी देशों में भी लागू होगा या नहीं.

देखें एंड्रॉयड फोन की लिस्ट जिसमें 2022 में वॉट्सऐप काम करना बंद कर देगा

Archos 53 PlatinumHTC Desire 500सैमसंग galaxy trend liteसैमसंग Galaxy Trend IIMini सैमसंग Galaxy S3Caterpillar Cat B15सोनी Xperia MTHL W8zte grand x quad v987ZTE ग्रांड Memoसैमसंग galaxy ace 2LG Lucid 2LG Optimus F7LG Optimus L3 II DualLG Optimus F5LG Optimus L5 IILG Optimus L5 II DualLG Optimus L3 IILG Optimus L7 II DualLG Optimus L7 IILG Optimus F6LG ActLG Optimus L4 II DualLG Optimus F3LG Optimus L4 IILG Optimus L2 IILG Optimus F3Qवीको sync fivevico darkknightसैमसंग Galaxy Xcover 2Huawei Ascend G740ZTE Grand S FlexLenovo A820Huawei Ascend MateZTE V956 – UMI X2Huawei Ascend D2सैमसंग galaxy coreFaea F1

ios फोन की लिस्ट जिसमें 2022 में WhatsApp काम करना बंद कर देगा

ऐपल iPhone SE (16GB)ऐपल iPhone SE (32GB)ऐपल iPhone 6S (64GB)ऐपल iPhone 6S Plus (128 GB)ऐपल iPhone 6S Plus (16GB)ऐपल iPhone 6S Plus (32GB)ऐपल iPhone 6S Plus (64GB)ऐपल iPhone SE (64GB)ऐपल iPhone 6S (128 GB) Aऐपल iphone 6s (16gb)ऐपल iPhone 6S (32GB)