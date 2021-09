बुरी खबर! 1 नवंबर से इन 43 स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा WhatsApp, यहां देखें पूरी लिस्ट

पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) 1 नवंबर से पुराने स्मार्टफोन्स पर काम नहीं करेगा. वॉट्सऐप लगातार पुराने फोन पर अपने सपोर्ट को बंद करती है, और अब वॉट्सऐप 43 पुराने स्मार्टफोन मॉडल पर काम नहीं करेगा. दोस्त, रिश्तेदारों से जुड़े रहने के लिए वॉट्सऐप लोगों के लिए एक अहम ज़रिया है, ऐसे में फोन पर वॉट्सऐप सपोर्ट बंद होना लोगों के लिए काफी शॉकिंग है. वॉट्सऐप सपोर्ट खत्म होने वाले जिन फोन की लिस्ट जारी हुई है, उनमें एंड्रॉयड और ऐपल iOS दोनों ही मौजूद हैं. सन की रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड 4.0.4 पर चलने वाले फोन पर वॉट्सऐप नहीं चलेगा.

इसके अलावा ऐपल iOS 9 पर चलने वाले आईफोन पर भी इसका सपोर्ट बंद हो जाएगा. आइए देखते हैं उन फोन को जिनपर 1 नवंबर से वॉट्सऐप कान नहीं करेगा…

AppleiPhone SE, 6S and 6S Plus.

Samsungसैमसंग Galaxy Trend Lite, सैमसंग Galaxy Trend II, सैमसंग Galaxy SII, सैमसंग Galaxy S3 mini, सैमसंग Galaxy Xcover 2, गैलेक्सी Core और गैलेक्सी Ace 2.

LGLG Lucid 2, ऑप्टिमस F7, Optimus F5, ऑप्टिमस L3 II Dual, Optimus F5, ऑप्टिमस L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7,ऑप्टिमस L7 II Dual, ऑप्टिमस L7 II, ऑप्टिमस F6, Enact , ऑप्टिमस L4 II Dual, ऑप्टिमस F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus नाइट्रो HD and 4X HD, और Optimus F3Q.

ZTEZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 और ग्रैंड Memo.

Huaweiहुवावे Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 क्वाड XL, Ascend P1 S, और Ascend D2.

Sonyसोनी Xperia Miro, Sony एक्सपीरिया Neo L, Xperia Arc S.

बाकी फोन…Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

अगर इस लिस्ट में आपका भी फोन मौजूद है तो 1 नवंबर से आप अपने फोन पर वॉट्सऐप नहीं चला सकेंगे.