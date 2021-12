WhatsApp Update : नया यूजर इंटरफेस, वॉइस कॉल करने वालों का मिट जाएगा 'डर'

नई दिल्ली. WhatsApp latest update: मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर इंटरफेस (UI) में कुछ बदलाव करने वाला है. जब भी कोई यूजर वॉइस कॉल (Voice Call) करेगा तो उसे एक नया और शानदार यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा. इस इंटरफेस में एक ऐसा मैसेज दिखेगा, जिसे पढ़ने के बाद कॉल करने वालों का डर बिलकुल खत्म हो जाएगा और वे अपनी दिल की बात खुलकर कर पाएंगे. यह अपडेट एंड्रॉयड (Android) और आईओएस (iOS) दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए होगा.

वॉट्सऐप की हर गतिविधि पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABeta info ने ट्विटर पर लिखा कि वॉइस कॉल के लिए वॉट्सऐप एक नए इंटरफेस पर काम कर रहा है. भविष्य में आने वाले इस अपडेट के बाद वॉट्सऐप बीटा यूजर (एंड्रॉयड और आईओएस) वॉइस कॉल के दौरान एक नए इंटरफ़ेस का अनुभव करेंगे.

सारी कॉल होंगी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड

रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफार्म पर एक इंडिकेटर ऐड किया जाएगा जो यूजर को यह रिमाइंड करवाएगा कि इस प्लेटफार्म से की जाने वाली सारी कॉल एंड टू एंड इंक्रिप्टेड (end-to-end encrypted) हैं. यह इंडिकेटर एक मैसेज के तौर पर होगा जिसे कि पढ़ा जा सकेगा. अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार मैसेज कुछ इस तरीके से होगा- आपकी पर्सनल कॉल एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं. कहा जा रहा है कि सभी वॉइस और वीडियो कॉल (voice and video calls) के लिए प्लेटफार्म पर यह मैसेज दिखाई देगा.

प्राइवेसी सेटिंग्स पर भी काम कर रहा है वॉट्सऐप

वॉट्सऐप (WhatsApp) अपनी प्राइवेसी सेटिंग (Privacy Setting) को अपडेट करने पर काम कर रहा है, जिससे यूज़र्स चुने हुए कॉन्टैक्ट से अपना लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और स्टेटस अपडेट छुपा सकेंगे. वॉट्सऐप (Whatsapp) आने वाले अपडेट में प्राइवेसी सेटिंग्स के लिए “My Contacts Except” चुनने के लिए एक फीचर डिवेलप कर रहा है. ये फीचर उनके लिए बहुत काम आएगा जो चाहते हैं कि उनकी फोटो, स्टेटस और लास्ट सीन कुछ लोगों को छोड़कर सबको दिखाई दे.

WABetaInfo से मिली जानकारी के मुताबिक वॉट्सऐप अपनी प्राइवेसी को अपडेट करने पर काम कर रहा है, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए होगा. लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट को चुने गए कॉन्टैक्ट से छुपाने वाले अपडेट में यूज़र को ‘My Contact Except….’ ऑप्शन मिलेगा, जो कि पहले Everyone, my contacts, और Nobody था.