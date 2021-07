आप भी घर बैठे जीत सकते हैं 20 हज़ार रुपये, Amazon ऐप पर करना होगा छोटा सा काम

Amazon App Quiz July 19, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 13 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

--अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

--डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

--इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which Indian won the BBC India Sportswoman of the Year award for 2020?

जवाब 1 – Koneru Humpy.

सवाल 2: As of March 2021, Tirath Singh Rawat is serving as the chief minister of which state?

जवाब 2 – Uttarakhand.

सवाल 3: In March 2021, which company successfully tested a blockchain transaction in space using Danish space firm GomSpace’s satellites?

जवाब 3 – JP Morgan.

सवाल 4: In which country will you see the most number of people riding this particular vehicle? (measured per capita)

जवाब 4 – Netherlands.

सवाल 5: Botanically what kind of fruit is this?

जवाब 5 – Berry.