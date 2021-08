25 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, जानें कैसे घर बैठे विजेता बन सकते हैं आप

Amazon App Quiz August 22, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 23 अगस्त को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 25,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1- In July 2021, who took charge as the country’s new IT, communications and railway minister?जवाब 1 – (D) Ashwini Vaishnaw.

सवाल 2: By spelling which word correctly, did 14-year-old Zaila Avant-garde became the first African American to win Scripps National Spelling Bee?जवाब 2 – (A) Murraya.

सवाल 3: In which middle-eastern country has Ebrahim Raisi become the president in June 2021?जवाब 3 – (B) Iran.

सवाल 4: Who was the first celebrity to have a meal named after him at this restaurant chain?जवाब 4 – (B) Michael Jordan.

सवाल 5: This is a character from which Disney Movie?जवाब 5 – (B) WALL-E.