30 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon App, मिल रहा है शानदार मौका और फायदा

Amazon App Quiz January 23, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 30,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 24 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- Jio का धांसू रिचार्ज प्लान! मिलेगा 100GB डेटा, फ्री कॉलिंग के साथ पाएं Netflix और Disney+ Hotstar VIP)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 30,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: In December 2021, several people were injured in an explosion caused by a WWII bomb near a busy train station in which German city?जवाब 1: (A) Munich.

सवाल 2: The Israeli parliament has voted in favour of a bill that would limit the service of a Prime Minister to a maximum of how many years?जवाब 2: (B) 8.

(ये भी पढ़ें-काफी सस्ता हुआ 6000mAh बैटरी वाला Realme का बजट स्मार्टफोन, मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा)

सवाल 3: A mayor in Philippines fired what out of a gold plated toy gun onto a crowd?जवाब 3: (D) Cash.

सवाल 4: Who commissioned this famous Roman building?जवाब 4: (B) Marcus Agrippa.

सवाल 5: This heritage site was built by which South Indian dynasty?जवाब 5: (C) Pallava.