संडे को Amazon App पर 5 आसान सवालों का जवाब देकर घर बैठे जीतें 50 हज़ार रुपये, ये है तरीका

Amazon App Quiz June 19, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 20 जून को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- बड़ी सेल! काफी सस्ता मिल रहा है 6000mAh बैटरी वाला Samsung का शानदार फोन, मिलगी 25W चार्जिंग

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Who retired from his French Open 2022 Semi Final in tragic circumstances, after twisting his ankle during the match?जवाब 1: Alexander Zverev.

सवाल 2: Jitendra Kumar, known for his roles in movies and web series such as Panchayat, is a graduate of which of these institutes?जवाब 2: IIT Kharagpur.

(ये भी पढ़ें- WhatsApp यूज़र्स की सबसे बड़ी परेशानी हुई दूर! इस नए फीचर से काम हो जाएगा आसान)

सवाल 3: The famous hotel operator Marriott International, has recently decided to suspend all of its operations in which country?जवाब 3: Russia.

सवाल 4: MH 370, a flight of this airlines, which went missing in 2014, was bound for which destination?जवाब 4: Beijing.

सवाल 5: This is a view of Mount Kilimanjaro, from Amboseli National Park located in which country?जवाब 5: Kenya.