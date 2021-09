50 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon! जानें कैसे घर बैठे बन सकते हैं विनर

Amazon App Quiz September 18, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

(ये भी पढ़ें- बेहद सस्ता मिल रहा है Xiaomi का 6GB RAM वाला बजट स्मार्टफोन, मिलेगा 64 मेगापिक्सल 4 कैमरे)

आज के क्विज के विजेता का नाम 19 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.

(ये भी पढ़ें- खुशखबरी! Jio ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान; मिलेगा 3GB डेटा और फ्री कॉलिंग)

सवाल 1: Who defeated the world’s No. 1 ranked men’s player Novak Djokovic in the semi-finals of the Tokyo 2020 Olympics?जवाब 1: (A) Alexander Zverev.

सवाल 2: What is the GI tagged Bhavani Jamakkalam, manufactured in Erode district, Tamil Nadu?जवाब 2: (C) Carpets.

सवाल 3: Whitney Wolfe Herd became a billionaire after her dating app raised over $2.2 billion in the initial IPO. What is the name of her app?जवाब 3: (D) Bumble.

सवाल 4: Which character from the animated movie series, “Ice Age” is obsessed with this tree-nut?जवाब 4: (C) Scrat.

सवाल 5: In which city is the headquarters for this luxury fashion brand located?जवाब 5: (A) Paris.