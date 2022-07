Windows की शानदार TRICK: इन आसान तरीके से बदल सकते हैं अकाउंट का नाम

Windows 11 में कई तरह के खास फीचर्स दिए गए हैं. यूज़र्स को इसमें बैकग्राउंड चेंज करना, पासवर्ड रिसेट करना, पासवर्ड चेंज करने जैसे कई फीचर मिलते हैं, लेकिन यूज़र्स को इसमें अकाउंट का नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है. Microsoft ने अभी तक इसके लिए कोई सीधा तरीका नहीं बताया है, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने अकाउंट का नाम जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं.

यहां हम आपको अपने विंडोज 11 यूजरनेम बदलने के दो अलग-अलग तरीके बताएंगे…

पहला तरीका…

Step 1: अपने विंडोज 11 पर सेटिंग्स खोलें.Step 2: स्क्रीन के साइडबार पर उपलब्ध ‘Accounts’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

अकाउंट के टैब के नीचे उपलब्ध ‘Your Info’ विकल्प चुनें.Step 3: ‘Related Settings’ के तहत, ‘manage my accounts’ ऑप्शन पर क्लिक करें.Step 4: आपको एक Microsoft अकाउंट सेटिंग वेबपेज पर रूट किया जाएगा.Step 5: अपने Microsoft खाते में साइन इन करें.Step 6: मेनू बार के टॉप पर उपलब्ध अपने प्रोफ़ाइल नाम या ‘Your Info’ विकल्प पर क्लिक करें.Step 7: ‘Edit name’ ऑप्शन पर क्लिक करें.Step 8: एक नया खाता नाम, कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘Save’ बटन पर क्लिक करें.

दूसरा तरीका…

Step 1: स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और ‘कंट्रोल पैनल’ विकल्प पर जाएं.Step 2: ‘User Account’ के नीचे दिए गए, ‘Change Account Type’ विकल्प चुनें.Step 3: ‘Change the user you would like to change’ के नीचे दिए गए उस यूज़र के अकाउंट पर क्लिक करें जहां आप नाम बदलना चाहते हैं.Step 4: उपलब्ध ‘Change account name’ विकल्प पर क्लिक करें.Step 5: अकाउंट का नया नाम दर्ज करें और ‘Change Button’ बटन पर क्लिक करें.

माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में यूज़र्स के लिए पासवर्ड रिसेट करने के तरीके को आसान कर दिया है. तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर किसी के साथ शेयर किया है तो चेंज करना काफी आसान है. यहां पढ़ें डिटेल.