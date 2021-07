Flipkart ऐप के ज़रिए जीत सकते हैं ढेरों इनाम और डिस्काउंट वाउचर, मिलेंगे Supercoins भी...

Flipkart Quiz July 20, 2021: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया (Daily Trivia) शुरू हो गया है. फ्लिपकार्ट क्विज़ (Flipkart Quiz) भी यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका देता है. ये क्विज़ रात 12 बजे शुरू हुई है और ये आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी. क्विज़ में पांच सवाल पूछे जाते हैं. Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है. ये क्विज़ एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसे यूज़र्स गेम ज़ोन (Game Zone) सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं. यूज़र्स Flipkart Quiz का हिस्सा बनकर कूपंस, प्राइज़ और कई तरह के गिफ्ट जीत सकते हैं.

इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं. ध्यान रहे कि क्विज़ पुरस्कार के पात्र बनने के लिए, प्रतिभागियों को क्विज़ के सभी सवालों का सही जवाब देना होगा.

कैसे खेलें Daily Trivia Quiz?

अगर आपने अब तक Flipkart App को इंस्टॉल नहीं किया है, तो सबसे पहला इसे फोन में डाउनलोड कर लें. iOS और एंड्रॉयड यूज़र दोनों इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं.

--अपने फोन पर Flipkart ऐप खोलें और गेम जोन पर जाएं.

--अब डेली ट्रिविया बैनर पर क्लिक करें या डेली ट्रिविया सर्च करें.

--गेम में एंटर करें और सभी 5 सवालों के जवाब दें.

जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज़ जीतने का मौका मिलता है. इनाम जीतने के लिए यूज़र्स को 5 सवालों के जवाब देने होते हैं.

सवाल – 1) Wrestler Babita Phogat recently fought the Vidhan Sabha elections in which state?

जवाब 1 : Haryana.

सवाल – 2) Which Swiss player has won the most men’s singles Grand Slam championships?

जवाब 2 : Roger Federer.

सवाल – 3) The motto for which Summer Olympic Games was ‘Welcome Home’?

जवाब 3 : Athens 2004.

सवाल – 4) Which of these countries has never participated in the ICC Cricket World Cup?

जवाब 4 : Oman.

सवाल – 5) The most recent edition of Women’s Hockey World Cup was won by which team?

जवाब 5 : Netherlands.