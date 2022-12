अब Do it later ऐप की मदद से सबसे पहले करें बर्थडे विश, जानिए कैसे करें इसका इस्तेमाल

नई दिल्ली. कई लोग अपने दोस्तों या परिवाल वालों को सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए रात में 12 बजे तक इंतजार करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है जब लोग किसी वजह से नींद आ जाती है या फिर समय आने पर विश करना भूल जाते हैं. क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है. अगर आप भी किसी को सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहते हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक ऐप की मदद से किसी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं समय पर दे सकते हैं.यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है. इस ऐप की मदद से आप जो भी मैसेज करना चाहते हैं. उसे रिमाइंडर के रूप में पहले ही टाइप करने के बाद टाइमिंग सेट कर सकते हैं. ऐप खुद ही इस मैसेज को सेंड कर देगी.

स्मार्टफोन में डाउनलोड करें ये ऐपवॉट्सऐप पर मैसेज रिमाइंडर सेट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध हैं, लेकिन इन पर केवल रिमाइंडर सेट करने की सुविधा मिलती है. समय आने पर आपको मैसेज खुद से ही करना होता है. हालांकि, Do it later: auto WhatsApp SMS खुद ही मैसेज सेंड करती है. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध है. इस ऐप की मदद से आप किसी को भी सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं. इसमें टाइमिंग सेट करते समय कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है.

मैसेज भेजने के लिए फॉलो करें ये स्टेप1-किसी को भी सबसे पहले बर्थडे विश करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डू इट लेटर ऐप डाउनलोड करें.2-इसके बाद इस ऐप को ओपन कर क्रिएट यानी प्लस बटन के ऊपर टैप करें.3- यहां आपको अलग-अलग मैसेजिंग ऐप्स दिखाई देंगे. इनमें से वॉट्सऐप का चयन करें.4-अब आप जिन्हें भी मैसेज भेजना चाहते हैं उनका नंबर सेलेक्ट करें.5-नीचे बॉक्स में टेक्स्ट मैसेज लिखें. इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं.6-इसके बाद जिस समय पर इसे भेजना चाहते हैं वह टाइम सेलेक्ट करें.7-अब ऊपर की तरफ राइट साइड में सही के निशान पर क्लिक कर दें.

कैसे करता है ये कामइसमें आप जो भी मैसेज टाइप करके रखेंगे वह समय आने पर अपने आप ही सेंड हो जाता है. अन्य ऐप के मुकाबले इस पर रिमाइंडर और टाइमिंग सेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा कारगर है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ऐप के बारे में जानते हैं और इसे डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप परमिशन देते समय टर्म एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ें. दरअसल, इस ऐप के पास वॉट्सऐप की परमिशन पहुंच जाती है इसलिए काम हो जाने के बाद इसे अनइंस्टॉल कर दें.