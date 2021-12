WhatsApp पर चुने गए कॉन्टैक्ट से भी छुपा सकते हैं Last Seen, प्रोफाइल फोटो और स्टेटस

नई दिल्ली . वॉट्सऐप (WhatsApp) अपनी प्राइवेसी सेटिंग (Privacy Setting) को अपडेट करने पर काम कर रहा है, जिससे यूज़र्स चुने हुए कॉन्टैक्ट से अपना लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और स्टेटस अपडेट छुपा सकेंगे. व्हाट्सऐप (Whatsapp) आने वाले अपडेट में प्राइवेसी सेटिंग्स के लिए “My Contacts Except” चुनने के लिए एक फीचर डिवेलप कर रहा है. ये फीचर उनके लिए बहुत काम आएगा जो चाहते हैं कि उनकी फोटो, स्टेटस और लास्ट सीन कुछ लोगों को छोड़कर सबको दिखाई दे.

WABetaInfo से मिली जानकारी के मुताबिक वॉट्सऐप अपनी प्राइवेसी को अपडेट करने पर काम कर रहा है, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए होगा. लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट को चुने गए कॉन्टैक्ट से छुपाने वाले अपडेट में यूज़र को ‘My Contact Except….’ ऑप्शन मिलेगा, जो कि पहले Everyone, my contacts, और Nobody था.

लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे

इसके अलावा WABetaInfo की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो यूज़र दूसरे कॉन्टैक्ट के लिए अपना वॉट्सऐप लास्ट सीन छुपा रहे हैं, वह उस कॉन्टैक्ट का भी लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे. इसी तरह स्टेटस के लिए भी है कि जिसके लिए आपने अपना डिसेबल किया है, आप भी उसका एक्टिव स्टेटस नहीं देख पाएंगे.

यह भी पढ़ें- WhatsApp अपने बिजनेस यूजर्स को जल्द देने जा रहा है कूल फीचर, जानें इसके बारे में सबकुछ

जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में वॉट्सऐप ने My Contact Except..को स्टेटस के लिए प्राइवेसी सेटिंग फंक्शन पेश किया था.

मैसेज के लिए रिएक्शन ला रहा है WhatsApp

वॉट्सऐप वेब जल्द ही एक शानदार फीचर लाने वाला है, जो आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ ऐप पर रिएक्शन देने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा. कंपनी एंड्रॉयड और आईओएस पर अपने ऐप के लिए एक नए वॉट्सऐप वेब फीचर पर काम कर रही है. ये फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के जैसा है, जो यूज़र्स को ऐप इस्तेमाल करने में और ज्यादा मजेदार बनाएगा. वॉट्सऐप वेब मैसेज रिएक्शन फीचर पर अभी काम किया जा रहा है.

अपडेट के लिए कम्युनिटी बनाने पर भी काम

इसके अलावा व्हाट्सऐप भविष्य में अपडेट के लिए कम्युनिटी बनाने पर भी काम कर रहा है. नया अपडेट Google Play बीटा प्रोग्राम के माध्यम से 2.22.1.1.4 तक के वर्जन को लाते हुए रोल आउट किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रॉयड 2.22.1.4 के लिए व्हाट्सऐप भविष्य के अपडेट के लिए कम्युनिटी बनाने पर काम कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक ग्रुप्स को कम्युनिटी से जोड़ने से पहले एक नाम और एक ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन डालना होगा. साथ ही, बीटा टेस्टर्स में फीचर के आने की रिलीज की तारीख अभी सामने नहीं आई है.