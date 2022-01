IT Raid: अब आगरा में एक्शन, 2 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, पुलिस बल तैनात

Income Tax Raid in Agra: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में आयकर विभाग (IT Raid) के ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है. कानपुर (Kanpur IT Raid), कन्नौज (Kannauj IT Raid) के बाद अब आगरा (Agra IT Raid) में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है. पीयूष जैन और पुष्पराज जैन पर एक्शन के बाद आगरा में 2 कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा है. आगरा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा के घर और मानसी चंद्रा की जूता फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है.