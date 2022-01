अखिलेश के एक और करीबी पर एक्शन, जूता कारोबारी मन्नू पर IT की रेड, 2 अन्य पर भी आगरा में शिकंजा

Agra IT Raid News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav) से पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के करीबी बताए जा रहे अजय चौधरी के ठिकानों पर रेड के बीच अब नोवा शू एक्सपोर्ट के मालिक मन्नू अलघ (Mannu Ahlag) के घर पर आईटी विभाग की टीम छापेमारी (IT Raid) कर रही है. बताया जा रहा है कि मन्नू अलघ को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं.