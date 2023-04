UPPSC Result: आगरा की दो बेटियां टाॅप-10 में, टॉपर दिव्या से जानें सक्सेस मंत्र- कैसे क्रैक करें एग्जाम

रिपोर्ट : हरिकांत शर्मा

आगरा. एत्मादपुर के गांव गढ़ी रामी की रहने वाली दिव्या सिकरवार ने यूपीपीसीएस (UPPCS) टॉप किया, तो स्कूली किताबों की कविता से मिलने वाले सबक सभी को एक बार फिर याद आए. विलियम एडवर्ड हिक्सन रचित इस कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं:T is a lesson you should heed, Try, try again; If at first you don’t succeed, Try, try again; …Once or twice though you should fail, Try, try again; If you would at last prevail, Try, try again; …

दिव्या पिछले कई सालों से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही थी. यह उनका तीसरा प्रयास था. इससे पहले वह यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में रह गई थी, लेकिन इस बार उन्हें सफलता मिली. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने पीसीएस 2022 का अंतिम परिणाम शुक्रवार देर शाम घोषित कर दिया. रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है, टॉप 10 में 8 लड़कियां शामिल हैं. आगरा की दो बेटियों ने टॉप टेन में जगह बनाई है.

दिव्या ने बताया सफल होने का गुरु मंत्र

दिव्या ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं. दिव्या के पिता राजपाल सेना से रिटायर्ड हैं. अपनी बेटी को अफ़सर बनाना चाहते थे. ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद बिना किसी महंगी कोचिंग में जाकर दिव्या ने यूपीपीसीएस में टॉप किया है. उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में जश्न का माहौल है. आसपास के लोग देर रात तक घर पर बधाई देने के लिए पहुंचते रहे. वहीं परिजनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया.

दिव्या ने बताया कि घंटों के हिसाब से नहीं, बस मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी. कई बार निराशा हाथ लगेगी, लेकिन हार नहीं मानना है. पूरी लगन, मेहनत और फोकस के साथ तैयारी करनी है. ऐसा नहीं है कि महंगी कोचिंग और महंगे पैकेज लेने से ही तैयारी होती है. वह खुद अपने घर के कामकाज से फ्री होकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सफल भी हुई. बेहतर है कई घंटे लगातार पढ़ने से कम घंटे बेहतर फ़ोकस के साथ पढ़ना. अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना भटकें, कोशिश करते रहें एक दिन जरूर सफलता मिलेगी.