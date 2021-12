Justice Shekhar Kumar Yadav: पहले गाय-धर्म पर टिप्पणी, अब चुनाव टालने की सलाह; कौन हैं जज शेखर, जानें उनके बारे में सबकुछ

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने देश व विदेश में कोरोना के नये वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) के बढ़ते प्रभाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री व चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav) में चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस शेखर कुमार यादव (Allahabad High Court Justice Shekhar Kumar Yadav) ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि जनता को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाया जा सके. गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव के ऑब्जरवेशन की हर ओर चर्चा हो रही है. जस्टिस शेखर कुमार यादव (Who is Justice Shekhar Kumar Yadav) ने अपने फैसले में कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से यह कहा जाए कि वह चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के जरिए करें. इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि वह पार्टियों के चुनावी सभाएं व रैलियां रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं. साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है. जस्टिस शेखर यादव ने यह फैसला 23 दिसंबर को तीन पेज में हिंदी में सुनाया है. इस फैसले के बाद जस्टिस शेखर यादव सुर्खियों में बने हुए हैं.

गाय पर की थी टिप्पणी

यह कोई पहला मामला नहीं है, जबकि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने लीक से हटकर कोई ऑब्जरवेशन दिया हो. इसके पहले भी जस्टिस शेखर यादव इसी साल सितंबर महीने में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का केंद्र सरकार को सुझाव दे चुके हैं. उन्होंने गाय के वैदिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व और सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया था. जस्टिस शेखर यादव ने अपने फैसले में कहा था कि भारत में गाय को माता मानते हैं और यह हिंदुओं की आस्था का विषय है. उन्होंने कहा था कि आस्था पर चोट करने से देश कमजोर होता है और गौ मांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा था जीभ के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है. बूढ़ी और बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है. इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं है. उन्होंने गाय को भारतीय कृषि की रीढ़ बताया था. यह टिप्पणी भी उन्होंने गोवध से जुड़े एक मामले में संभल के जावेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया था. उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जहां सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं और पूजा पद्धति भले ही उनकी अलग हो सोच सभी की एक है। एक दूसरे के धर्म का सभी आदर करते हैं. उन्होंने कहा था गाय को मारने वाले को छोड़ा गया तो वह फिर से अपराध करेगा इस आधार पर उन्होंने संभल के जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

‘राम के बिना भारत अधूरा है’

इसी तरह जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इसी साल 9 अक्टूबर को भगवान राम और कृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाले आकाश जाटव उर्फ सूर्य प्रकाश को की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं है. इस पर कुछ प्रतिबंध भी लागू है. जस्टिस शेखर यादव ने अपने फैसले में कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी व्यक्ति को दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है. भगवान राम और कृष्ण के खिलाफ सोशल मीडिया में अश्लील टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने कहा था कि राम के बिना भारत अधूरा है. जिस देश में रह रहे हैं उस देश के महापुरुषों और संस्कृति का सम्मान भी जरूरी है. कोई ईश्वर को माने या ना माने लेकिन उसे किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का कतई अधिकार नहीं है. इसका टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची आकाश जाटव उर्फ सूर्य प्रकाश को दोबारा ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देते हुए सशर्त जमानत भी मंजूर कर ली थी. जस्टिस शेखर कुमार यादव ने हाथरस के आकाश जाटव की अर्जी पर भी 12 पेज में हिंदी में ही यह फैसला सुनाया था। उनका यह फैसला भी काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा था.

कौन हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव

अब बात अगर जस्टिस शेखर कुमार यादव की करें तो जस्टिस शेखर यादव का जन्म 16 अप्रैल 1964 को हुआ था. वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वर्ष 1988 में लॉ ग्रेजुएट बने. जिसके बाद 8 सितंबर 1990 को यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट इनरोल हुए. इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस शेखर कुमार यादव सिविल और संवैधानिक मामलों के वकील रहे. वह यूपी सरकार के एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट और स्टैंडिंग काउंसिल के पद पर भी रहे. इसके बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे.