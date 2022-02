UP Chunav: प्रचार पर बैन लगा प्लास्टिक को भूला चुनाव आयोग, अंधाधुंध इस्तेमाल पर HC ने भेजा नोटिस

Plastic use in UP Chunav Prachar: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्लास्टिक की प्रचार सामग्री के अंधाधुंध इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए गाजियाबाद के पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका. अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत अन्य इस मामले में नोटिस भेजकर मांगा जवाब. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से इस जनहित याचिका से उठे सवालों पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.