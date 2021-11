कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के साथ ही प्रयागराज में जश्न, ढोल-नगाड़ाें के साथ नाचे किसान

Withdrawl of three farm laws: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार गुरूनानक जयंती के मौके पर किसानों (Farmers) को तोहफा देते हुए कृषि सुधार कानूनों (withdrawl of three farm laws) को वापस ले लिया. उनके अनुसार यह कानून छोटे किसानों को मजबूत करने के लिए थे लेकिन हम किसानों को यह बात समझा नहीं पाए. इस ऐलान के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का स्वागत किया.