UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर लगेगा रासुका, जानें सरकार की तैयारी

UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड एग्जाम (UP Board Exam 2022) में नकल कराने वालों की इस बार खैर नहीं है. उत्तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित हाईस्कूल (UP 10th Board Exam) और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा (UP 12th Board Exam) में संगठित रूप से नकल कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई किये जाने का फैसला किया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की.