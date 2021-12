बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करेगी सरकार, मुस्लिम संगठन बोला- हम नहीं मानेंगे, लड़कियां गलत राह पर जाएंगी

Girls Age for Marriage in India: केंद्र सरकार (Modi Cabinet) लड़कियों (Girls age for Marriage) की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल (Women marriage legal age) करने के लिए कानून लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मगर अभी कानून बनने से पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध होने लगा है। मुस्लिम संगठन जमात-उलेमा-ए-हिंद के सचिव गुलजार अजमी ने कहा कि वे इसे नहीं मानेंगे।