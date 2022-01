स्वर कोकिला लता मंगेशकर के लिए अयोध्या में राजसूय यज्ञ, दर्जनों संत ने डाली आहुतियां

Get Well Soon: अयोध्या में लता मंगेशकर के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजन अर्चन किया जा रहा है. उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए तपस्वी छावनी पर 40 दिनों तक लगातार राजसूय महायज्ञ का आयोजन किया गया. इसमें उनके बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए मंगल कामनाएं की गईं.