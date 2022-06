जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल पर भड़के केशव मौर्य: बोले- उपद्रवियों के लिए यूपी में जगह नहीं, होगी बड़ी कार्रवाई

Violence after Namaz in UP: यूपी में जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में उपद्रव हुआ. सरकार और प्रशासन की शांति की अपील बेअसर हो गई. अयोध्या पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर कहा कि साजिशकर्ता और प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उपद्रव करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है. इन्हें चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.











