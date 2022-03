UP में योगी जीतेंगे या अखिलेश? अनोखी शर्त के बाद इन 2 किसानों का दांव पर 4 बीघा खेत

UP election result When and Where watch Uttar Pradesh live counting online streaming: यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं. इस बीच बदायूं के दो किसान विजय सिंह और शेर अली के बीच एक ऐसी शर्त लगी है, जिसका गवाह पूरा गांव बना है. शर्त के बाद पंचायत में हुए लिखित करारनामे में शर्त जीतने वाला किसान हारने वाले का चार बीघा खेत एक साल के लिए अपने पास लेकर उस पर खेती करेगा.