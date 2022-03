हाईस्कूल संस्कृत का पेपर आउट होने से उड़ी शिक्षा विभाग की नींद, जांच शुरू

High School Paper Out in UP: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के बीच मंगलवार को हाईस्कूल संस्कृत की परीक्षा का पेपर आउट हो गया. परीक्षा शुरु होने से पहले ही पेपर और उसके उत्तर बाजार में पहुंच चुके थे. शिक्षा विभाग के अफसर इस पर हैरान रह गए. इस मामले की छानबीन शुरु कर दी गई है. पर्चा किस सेंटर से आउट हुआ है इसको लेकर डीएम ने जांच कमेटी बना दी है.