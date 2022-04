मिट्टी के लिए खोदा गया अवैध गड्ढा बना काल, बांदा में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मंत्री ने कही 4-4 लाख मुआवजे की बात

Death of two children in Banda: बांदा में खनन माफियाओं द्वारा खोदे गए अवैध गड्ढों में डूब कर दो बच्‍चों की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं, एक बच्‍चे को ग्रमीणों ने बचा लिया है. यह तीनों बच्‍चे जानवर चराने और उनको नहलाने के लिए घर से निकले थे. घटना की जानकारी के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. घटना के बाद यूपी सरकार के राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए देने की बात कही है.