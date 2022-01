बाराबंकी: तत्कालीन DM समेत चार IAS अफसरों पर कार्रवाई की तलवार, घोटाले की फाइल दबाने का आरोप

बाराबंकी में करीब 12 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के घोटाले की फाइल दबाने को लेकर चार आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की Action against four IAS in UP: संस्तुति कर दी गई है. रामनगर नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन राम शरण पाठक पर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त से की गई थी. 2016 से कई बार जांच आख्या रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, उदय भानु त्रिपाठी और वर्तमान डीएम डा. आदर्श सिंह और मंडलायुक्त ने उपलब्ध नहीं कराई थी.