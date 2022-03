यूपी में 15 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देगी योगी सरकार, लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटने की तैयारी

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (UP Election Results) में जीत से गदगद बीजेपी राज्य के 15 करोड़ गरीबों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है. खबर है कि नई बीजेपी सरकार अपनी मुफ्त राशन (Free Ration in UP) वितरण योजना को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक विस्तार देने की तैयारी कर रही है. खाद्य व रसद विभाग ने शासन को इस संबंध में अपना प्रस्ताव भेज दिया है