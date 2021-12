UP Chunav 2022: आकांक्षा पेटी से यूपी चुनाव में जीत का मंत्र तलाशेगी बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी (BJP in UP) यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) से पहले राज्य की सभी 403 विधानसभा और 59 हजार ग्राम पंचायतों तक अपनी आकांक्षा पेटी घुमाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस पेटी के जरिये बीजेपी यहां जानने की कोशिश करेगी कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है? सरकार की तरफ से कहां कमियां रह गईं, जिनमें समय रहते सुधार करके आगे की रणनीति सेट की जा सके.