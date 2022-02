गर्मी शांत करवा देंगे, 'कयामत' के दिन तक भी तुम्हारे सपने साकार नहीं होंगे: अखिलेश पर CM योगी का तीखा प्रहार

उत्तर प्रदेश (UP Chunav) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Elections) के लिए बयानबाजी तेज हो गई है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर तीखा हमला बोला और बगैर नाम लिए सपा-रालोद गठबंधन (SP-RLD Alliance) को सड़ा-गला माल बताया. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) में सपा-रालोद गठबंधन पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में आने का उनका यह सपना कयामत के दिन तक साकार नहीं होने वाला. 10 मार्च के बाद ये पूरी गरमी शांत करवा देंगे.