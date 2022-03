एमएलसी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए त्रिपाठी

वहीं, जब पत्रकारों ने सपा प्रत्‍याशी आनंद त्रिपाठी से एमएलसी का फुल फॉर्म (What is the full form of MLC) पूछा तो वह नहीं बता पाए हैं. इसके अलावा वह समाजवादी पार्टी का कब गठन हुआ यह भी नहीं बता पाए. सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, यह भी उनको मालूम नहीं हैं.