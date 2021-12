Corona Alert: रात को पालन कर रहे कोरोना गाइडलाइन और दिन में कर रहे साइडलाइन

कामिर क़ुरैशी

आगरा. कोरोना वायरस (Coronavirus Cases in UP) के बेहद संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Alert) की रोकथाम के लिए एक ओर नाईट कर्फ्यू (Night Curfew in UP) लगा दिया गया है. पुलिस रात में सड़कों पर मुस्तैद है और 11 बजे के बाद खुले दुकानों को बंद करवा रही है. लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना से बचाव के नियमों को लोग दिन में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. वे दिन में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग में कोताही बरत रहे हैं. News 18 की टीम ने आगरा के कई बाज़ारों का जायजा लिया. इस दौरान ऑमिक्रॉन के खतरे के बीच बिना मास्क के लोगों की घोर लापरवाही सामने आई. हालांकि News 18 के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि मास्क और सोशल डिस्टनसिंग का पालन जरूर करें. लेकिन दिन में अगर शहर की सड़कों के हालात देखें तो साफ लगता है कि यहां के बाशिंदे कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण देने की पूरी तैयारी में हैं.

हवा हुआ कोरोना प्रोटोकॉल

एक समय ऐसा भी था कि ताजनगरी में कोरोना के मामले शून्य रह गए थे, लेकिन फिर से कोरोना के मरीज शहर में निकलना शुरू हो गए हैं. उसके बाद भी लोगों में खोफ नज़र नहीं आ रहा है. शहर के राजामंडी, सुभाष बाजार, सिंधी बाजार शाहगंज, शाह मार्केट, न्यू आगरा पर ऐसे बहुत ही कम लोग नज़र आएंगे, जहां पर लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे. दिन में पुलिस की तरफ से भी कोई सख्ती नहीं की जा रही है. साफ कहा जा सकता है कि कोरोना प्रोटोकॉल हवा हो चुका है.

आईएसबीटी पर भी नियमों की अनदेखी

शहर के प्रमुख बस स्टैंड आईएसबीटी पर उत्तर प्रदेश सहित आसपास के कई राज्यों से बसें आती हैं, और बड़ी संख्या में पैसेंजर्स भी पहुंचते हैं. लेकिन यहां पर भी कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है. मानो मास्क पहनने को लोग अपनी तौहीन समझ रहे हैं और खुलकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है. अगर पब्लिक की यही लापरवाही रही तो बहुत जल्द की ओमिक्रॉन की दस्तक मोहब्बत की नगरी में होगी.

बाज़ारों में खुलकर उड़ रहीं धज्जियां

शाहगंज, राजा मंडी, सिंधी बाजार, सुभाष बाजार, बिजली घर, शाह मार्किट, बोदला बाजार, सब्जी मंडी इन बाज़ारों में खुलकर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. हालांकि दुकानदारों के द्वारा दुकानों के बाहर बिना मास्क के प्रवेश वर्जित के पोस्टर तो चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए. दुकानदार से लेकर ग्राहक तक बिना मास्क के बाज़ारों में देखे जा रहे हैं.

केस कम, लेकिन खतरा ज्यादा

जिला अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि इस समय शहर में कोरोना के केस कम हैं, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है. यह संक्रमण तेजी के साथ फैलता है. इन्हीं कम केसों से हजारों की संख्या में मरीज हो सकते हैं. इसलिए लोग जागरूक हों और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें. अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो यह लापरवाही भारी पड़ सकती है.