UP Chunav 2022: एक ही दिन, एक ही सपा नेता पर 6 थानों में दर्ज हुआ मुकदमा, केस करने वाला भी एक ही शख्स, जानें पूरा मामला

UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav) की मुनादी हो चुकी है और इसके साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है. उत्तर प्रदेश (UP Chunav) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election) के सियासी घमासान के बीच आचार संहिता के उल्लंघन का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक नेता पर एक ही दिन में एक ही शख्स द्वारा छह अलग-अलग थान में मुकदमा दर्ज हुआ है. जिस नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं किया और कई स्थानों पर पेंटिंग करवाई और पोस्टर लगवाए.