2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष होगा जेल में... रामगोपाल यादव ने बीजेपी को दिलाई इंदिरा गांधी की याद

इटावा: अपने सैफई स्थित आवास पर न्यूज 18 हिंदी से एक्सक्लूसिव वार्ता में रामगोपाल यादव (Ramgopal Yadav) ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विरोधियों को जेल में डालकर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जांच के दायरे में ले कर कार्रवाई की जद में ले लेगा. उन्होंने कहा 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का कोई नेता नहीं बचेगा जिस पर ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की कार्रवाई न हो.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंधा फैसला कर दिया। पहले ईडी को अधिकार नहीं था कि वह सीधे कोई कार्रवाई करे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया, कहीं भी जा सकते हो. इनको यह लगता है कि विपक्ष ने नेताओं को जेल में डालने और आतंकित करने से लोग इनके खिलाफ नहीं जायेंगे. यह लोग इतिहास से कुछ सीखना ही नहीं चाहते है. एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा था कि “The only thing that we learn from history is that we learn nothing from history” एक ही चीज सीखा इतिहास से कि लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं.

कांग्रेस की तरह मोदी सरकार काम कर रही

रामगोपाल यादव ने कहा कि इंदिरा गांधी को देख लीजिए, उनसे किसी ने नहीं सीखा। इमरजेंसी के दौरान सबको जेल में डाल दिया। चुनाव हुए तो क्या हुआ? इंदिरा खुद हार गई. बेटा हार गया. उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की तरह मोदी सरकार काम कर रही है और जिनके नेतृत्व में हो रहा है उनका भी इतिहास देख लीजिए. यादव ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे भाजपाई सोचते हैं कि लोगों को जेल में डालकर, उन्हें आतंकित करके, उन्हें दबाव में लाया जा सकता है.

इंदिरा गांधी ने भी विपक्ष के सभी नेताओं को जेल मे डाल दिया था

सपा महासचिव ने कहा कि भाजपाइयों ने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं है. न वे सीखना चाहते हैं. जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष के सभी नेताओं को जेल मे डाल दिया था, उसके बाद सभी उपचुनाव और आम चुनाव में उनकी पार्टी हार गई थी. यादव ने कहा कि हर कोई उस व्यक्ति के इतिहास को जानता है जिसके नेतृत्व में इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है.

लालू यादव पर ईडी-सीबीआई जांच पर क्या बोले रामगोपाल

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव परिवार की ईडी-सीबीआई जांच के नाम पर कार्रवाई के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप राम गोपाल ने भाजपा पर हमला किया. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कथित रूप से ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाला’ मामले की जांच के तहत पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से दो सत्रों में करीब पांच घंटे पूछताछ की थी. लालू प्रसाद के खिलाफ यह मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में भूखंड प्राप्त होने या इन्हें बेचने के बदले लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिये जाने से संबद्ध है.