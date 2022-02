UP Chunav: उत्तर प्रदेश का वह जिला, जहां से आजादी के बाद से अब तक नहीं बनी कोई महिला विधायक

UP Election 2022: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में विधानसभा चुनाव (UP Chunav) को लेकर सियासी घमासान जारी है. अभी तक यूपी (UP Election 2022) में दो चरण के चुनाव हो गए हैं और पांच चरण की वोटिंग बाकी है. चुनाव दर चुनाव यूपी में महिला विधायकों की संख्या भले ही बढ़ती दिख रही हो, मगर उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है, जहां से आजादी के बाद से अब तक एक भी महिला विधायक नहीं बनी है. जी हां, बीते 70 सालों में फिरोजाबाद (Firozabad) जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं जीती है.