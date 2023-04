दो हसीनाओं ने रची लूट की साजिश, बिजनेसमैन की हत्या के बाद पर्ची में लिखा- Extremely Sorry Yar

दिल्ली. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद के रहने वाले एक व्यापारी दीपक सेठी की दिल्ली के होटल में संदिग्ध हालात में हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाकर हरियाणा की एक युवती अंजली को गिरफ्तार किया है लेकिन आरोपी की साथी मधुमिता अभी फरार है. दीपक सेठी की हत्या सफदरजंग इलाके के एक होटल में कर दी गयी थी. उस मामले में एक लड़की को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार लड़की अंजली उर्फ उषा उर्फ निक्की उर्फ निकिता ने एक साजिश के तहत दीपक की हत्या की थी.

इसके लिए बाकायदा पूरी कहानी तैयार की गई फिर उसे अंजाम दिया गया लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा ही दिया. दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव के होटल बलजीत लॉज में पुलिस को एक शख्श की लाश मिली थी, जिसकी पहचान दीपक सेठी के तौर पर हुई. शुरुआती जांच में उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई ऐसा बताया गया था लेकिन कुछ ऐसे हालात थे कि दिल्ली पुलिस इस मौत पर विश्वास नहीं कर सकती थी. गजियाबाद का रहने वाला दीपक होटल में किसी लड़की के साथ आया था, जो सीसीटीवी में भी दिखाई दिया था लेकिन वो लड़की देर रात होटल से चली गयी थी.

पुलिस को होटल से उसकी आईडी, आधार कार्ड मिला जिसकी जांच करने पर वो नकली निकला. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने दीपक की कॉल डिटेल खंगाली और 500 नंबरों को बार-बार खंगालने के बाद उसकी जांच एक नम्बर पर जाकर टिक गई लेकिन उस नम्बर के लिए दिए गए दस्तावेज भी नकली निकले. इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम को एक छोटा सा क्लू मिला कि ये नम्बर एक इलाके से रिचार्ज करवाया गया है. वहां जाकर पुलिस को पता चला कि ये नम्बर निक्की नाम की लड़की का है जो कि एक मधुमिता के साथ रूम पार्टनर के तौर पर रहती है लेकिन घर तब भी किसी को पता नहीं था. आखिरकार हाथ पैर मारकर पुलिस को मधुमिता की जानकारी मिल गयी और उसके जरिये वो जा पहुंची निक्की तक.

क्राइम ब्रांच की पूछताछ में निक्की ने खुलासा किया कि लूट के इरादे से ये साजिश रची थी, जिसके लिए तमाम नकली दस्तावेज तैयार करवाये गए थे. मधुमिता और निक्की हरियाणा में एक साथ रहती थीं. वहीं दोनों की दोस्ती हुई. उसके बाद इन्होंने बाहर आकर अलग-अलग साजिश रचनी शुरू कर दी, जिसके तहत मधुमिता ने अपने जानकार दीपक को निक्की से मिलवाया जिसने अपना नाम अंजली बताया था. हत्या के बाद दोनों ने माफी मांगी थी और नोट में लिखा था..आप एक नाइस पर्सन हैं. समझ लेना मेरी बहुत ज्यादा मजबूरी थी, Sorry, Sorry, Sorry Sorry जो आपके साथ ये किया, Extremely sorry yar

ये शब्द उन हसीनाओं ने लिखे थे जिन पर व्यापारी भरोसा करता था लेकिन दोनों ने ऐसी साजिश रची कि क्राइम ब्रांच भी हैरान रह गई. क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि निक्की से अभी लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि उसके बयानों में विरोधाभास नजर आता है. पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि दीपक सेठी की हत्या की साजिश के पीछे क्या किसी तीसरे ने दोनों हसीनाओं का इस्तेमाल किया था या फिर आरोपी निक्की के बयान सही है. हालांकि इस मामले की दूसरी किरदार मधुमिता अभी भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की टीम कई जगह पर छापेमारी कर रही है.