CM योगी की शपथ से पहले खौफजदा अपराधी ने थाने जाकर किया सरेंडर, कहा- प्लीज मुझे गोली मत मारो

UP Crime News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में भले ही योगी 2.0 सरकार ने अभी शपथ ग्रहण ना किया हो मगर अपराधियों में एनकाउंटर का डर सता रहा है. अपराधियों (Crime in UP) के बीच योगी राज में बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर का खौफ साफ देखा जा सकता है. यही वजह है कि बदमाश सरेंडर करने थाने पहुंच जा रहे हैं और पुलिस से गोली नहीं मारने की गुहार लगाते फिर रहे हैं. दरअसल, आज यानी मंगलवार की दोपहर हाथ में तख्ती लेकर 25 हजार का इनामी बदमाश गौतम सिंह अचानक थाने पर पहुंच गया और उसने पुलिस से गुहार लगाई कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे प्लीज गोली मत मारो और गिरफ्तार कर लो.